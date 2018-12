Carbonera, perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato

Intervento dei vigili del fuoco nella notte a Carbonera, in via Salvo d'Acquisto. Un guidatore ha perso il controllo del proprio mezzo e ha finito la sua corsa dentro il fossato. L'incidente avvenuto alle 3.30 di questa notte, 26 dicembre, ha richiesto l'intervento dei pompieri fino alle 4.30 per rimettere in sicurezza l'area, in quanto a destare maggior e preoccupazione era l'auto a metano. Sul posto anche la polizia stradale, il Suem118 e i tecnici dell'Enel, in quanto l'auto durante la fuoriuscita autonoma l'auto aveva divelto un contatore elettrico. Nello schianto una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve (Codice 1) ed è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.