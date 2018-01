Incidente nella notte a Resana, l'auto si ribalta nel fossato

RESANA Schianto nella tarda serata di ieri, venerdì 26 gennaio, a Resana. Erano le 22.30 circa, quando un'auto è uscita di strada in modo autonomo lungo la Strada regionale 307 in località Boscalto tra Loreggia e Resana. La vettura ha terminato la sua corsa ben distante dal manto stradale ribaltandosi dentro a un fossato. A rimanere ferito un uomo 40enne. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Santa Giustina in Colle, del suem 118 per le opportune cure mediche e della polizia stradale.