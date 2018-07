Incidente a Villorba: un'auto si ribalta, l'altra si schianta contro il capitello

VILLORBA Incidente stradale questa notte in via Centa a Villorba dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, il Suem118 ed i carabinieri. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovettura: un'auto si è ribaltata in mezzo alla strada mentre l'altra, una Smart rossa, ha finito la sua corsa qualche metro prima contro il capitello provocandone vistosi danni strutturali. I conducenti sono stati trasportati all'ospedale alle 2.45 di questa notte: si riporta un ferito lieve e un ferito di media entità (codice 2), F.M. ragazza 30enne di Villorba. Sul posto anche il tecnico comunale per ripristinare la sicurezza dei luoghi: l'intervento si è protratto fino alle ore 5.30.