Incidente nella notte a Treviso, esce di strada e abbatte contatore del gas

Schianto nella notte di Natale in viale Pasteur, a Treviso, nel quartiere Sant'Antonino. L'incidente stradale è avvenuto alle 2 circa. Un'auto è uscita autonomamente di strada e ha completamente divelto il contatore del gas metano. Sul posto sono intervernuti i vigili del fuoco di Treviso e il Suem118. Fortunatamente non si riportano feriti. I pompieri della stazione di Treviso hanno lavorato fino alle 4 di questa mattina, 26 dicembre, anche con la presenza di un tecnico del gas per riportare l'area in sicurezza.