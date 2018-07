Schianto nella notte, intervengono i vigili del fuoco

CASTELFRANCO VENETO Schianto questa notte, verso l'una, in via del Lavoro a Castelfranco Veneto. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma quel che è certo è che si tratta di una fuoriuscita autonoma, e perdendo il controllo del mezzo, l'auto si è ribaltata a lato della carreggiata. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco per estrarre una persona rimasta incastrata nell'abitacolo. Nessun altro mezzo e persona è rimasta coinvolta. Il conducente, cosciente, è stato trasportato all"ospedale di Castelfranco per accertamenti, ma fortunatamente è rimasto ferito lievemente. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche il Suem118 e i carabinieri.