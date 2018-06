L'auto si schianta contro il trattore, due feriti

FARRA DI SOLIGO Incidente in via Sernaglia, a Farra di Soligo, nella mattinata di oggi sabato 16 giugno. La chiamata di emergenza è partita alle 11.30 per uno schianto che ha visto coinvolti un'auto e un trattore. Nello scontro il conducente del mezzo agricolo è caduto sotto il trattore, rimanendo ferito anche se fortunatamente non in gravi condizioni. A rimanere lievemente ferito anche il guidatore dell'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem118 con un'ambulanza e gli uomini dei vigili dle fuoco. A pochi metri dal luogo dell'incidente è anche atterrato l'elisoccorso del nosocomio trevigiano, il quale però fortunatamente è rientrato senza nessuna emergenza per i due feriti.