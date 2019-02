Ancora un incidente all'incrocio del "Baston": il comitato Zona Nord insorge

A pochi giorni dall'incontro col presidente della Provincia e dalle lusinghiere promesse di un intervento risolutivo, l'incubo del Baston è tornato a ripresentarsi, come una spada di Damocle che perennemente assilla chi deve attraversare quell'incrocio.

Mercoledì mattina, 20 febbraio, poco prima delle ore 8, un nuovo incidente ha interessato questo incrocio, con esiti meno gravi di quelli dello scorso fine maggio. Il Comitato Zona Nord ha commentato l'incidente con queste parole: «Premettendo che non siamo dei periti, dalla foto pare che il sinistro sia avvenuto in fase di attraversamento della Provinciale, uno dei grossi problemi da noi sempre evidenziati. Noi del Comitato - proseguono - abbiamo accolto benevolmente il progetto risolutivo della rotonda, ma auspichiamo che vengano attuate tutte le opzioni possibili per arginare questa sequenza interminabile di incidenti, fin da subito. Perciò insistiamo sulla sperimentazione transitoria del semaforo intelligente, negli orari più caotici, per garantire l'attraversamento in sicurezza: meglio due minuti di coda, piuttosto che due mesi di ospedale».