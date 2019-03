Malore alla guida, si schianta contro un albero e muore a 51 anni

Mattinata di sangue sulle strade della provincia di Treviso. Sabato 16 marzo, poco dopo le ore 10, un'auto con a bordo un cinquantunenne originario di Vazzola si è schiantata contro un albero in via Vittoria, a Mareno di Piave.

Violentissimo l'impatto che ha ucciso sul colpo Giuseppe Ippolito, alla guida del mezzo. L'uscita di strada sarebbe stata provocata da un improvviso malore che non ha lasciato scampo al cinquantunenne al volante di un'Opel Astra di colore grigio metallizzato. Nell'incidente non sono state coinvolte altre auto ma il traffico lungo via Vittoria ha subito una serie di rallentamenti fino a tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Suem 118 che ha provato in tutti i modi a rianimare l'uomo sul posto. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.

Giuseppe Ippolito era originario della Sicilia. Da alcuni anni si era trasferito con la famiglia a Vazzola e in molti lo conoscevano per il suo lavoro come pizzaiolo. Persona solare e disponibile, amava scherzare con gli amici e non aveva mai dimenticato la sua terra d'origine tenendosi sempre in contatto con i numerosi parenti del Sud, anche attraverso i social network. Non aveva avuto problemi di salute di recente, nulla che potesse far pensare al malore che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava alla guida della sua Opel Astra. La data dei funerali verrà annunciata dai familiari nel corso dei prossimi giorni.

