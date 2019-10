Inseguimento contromano sul Put: ladro distrugge semaforo e fugge nella notte

Notte di follia tra Treviso e Preganziol: dopo la fuga spericolata dei 3 giostrai avvenuta 10 giorni fa in via Luzzatti, un nuovo inseguimento è andato in scena nel cuore del capoluogo di Marca.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", erano le 3.30 di mercoledì 2 ottobre quando un ladro d'auto si è introdotto nel giardino di una casa di Preganziol e ha rubato un'Audi A4 di colore grigio metallizzato. Non contento, il malvivente ha guidato fino al Put di Treviso, imboccandolo contromano. Arrivato in via Nino Bixio è stato intercettato da una volante della polizia che ha provato a fermare l'auto. Il ladro ha sfidato gli agenti, accellerando e provando a seminarli. A quel punto l'inseguimento è stato inevitabile. L'Audi ha svoltato in Viale Montegrappa inseguita dalla volante. Inizialmente diretto verso la tangenziale, il ladro si è accorto subito di non poter seminare la Polizia. Dopo una violenta sterzata ha cambiato strada usando il distributore Repsol per immettersi sulla Noalese salvo poi ritornare su viale Montegrappa. A quel punto, dirigendosi a folle velocità verso Porta Santi Quaranta, complici la pioggia e l'asfalto bagnato, l'Audi ha perso il controllo travolgendo uno dei pali del semaforo dell’incrocio. Con l'auto distrutta al ladro non è rimasto altro da fare che fuggire a piedi. Quando la Polizia è arrivata sul posto era ormai troppo tardi. Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire ai proprietari dell'auto che non si erano ancora accorti del furto subito vista la tarda ora della notte. La fortuna è stata che nessun'altra auto si trovasse in strada in quel momento, evitando quella che sarebbe stata una vera e propria tragedia.