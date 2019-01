Auto si schianta, Castellana nel caos: traffico in tilt

Ha avuto conseguenze pesantissime al traffico l'incidente avvenuto poco dopo le 17 di oggi a Istrana lungo la Castellana, a pochi passi dalla rotatoria di via Capitello, al confine con Paese. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata fuori strada finendo poi la sua corsa, semidistrutta, su un lato, di traverso sulla carreggiata. L'automobilista alla guida del mezzo è rimasto ferito in modo non grave. Sul posto intervenuta un'ambulanza del Suem 118. Lunghissime le code che si sono formate lungo entrambe le direzioni di marcia.