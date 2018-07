Schianto tra due auto a La Salute, feriti tre trevigiani

CAORLE Tre ragazzi opitergini di circa 20 anni, un giovane e due donne, e una donna di Varese sono rimasti coinvolti in mattinata, poco dopo le 9, in un incidente stradale avvenuto a La Salute di Livenza, alle porte di Caorle. I tre giovani viaggiavano a bordo di una Bmw mentre l'altra automobilista era alla guida di una Opel: le due vetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate finendo in un terreno, all'esterno della sede stradale. Nessuno dei feriti ha riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro, il Suem di Caorle e la polizia locale. Il traffico è rimasto a lungo bloccato con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.