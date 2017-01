Furgone esce di strada a Lancenigo: ferito l'uomo alla guida del mezzo

VILLORBA E' di un ferito, in maniera lieve, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Lancenigo di Villorba. Il personale del Suem118 è intervenuto in una delle strade principali della frazione, dopo che un furgone era finito contro alcune sbarre in cemento poste a margine della carreggiata.

Molto violento l'impatto che ha danneggiato gravemente la parte anteriore del mezzo e provocato alcune escoriazioni all'uomo seduto al volante. Provvidenziale per lui l'intervento del personale medico che, dopo avergli prestato le cure di primo soccorso, l'ha condotto al pronto soccorso di Treviso per una serie di controlli più approfonditi. Sul posto anche le forze dell'ordine per far luce sulla dinamica del sinistro. Alla base dell'incidente potrebbe esserci l'alta velocità o una distrazione fatale.