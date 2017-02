Camion fuori strada, recuperato dalla gru dei vigili del fuoco di Belluno

LENTIANI Un camion è finito fuori strada, in una scarpata, capovolgendosi a lato della carreggiata. L'incidente è avvenuto alle 5.30 di stamani a Lentiai, in località Marziai. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno che con una autogrù hanno provveduto a recuperare il mezzo pesante. Ignote le cause del sinistro, legate forse ad una distrazione o al cedimento della banchina.