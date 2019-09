Scontro auto-moto sulla Postumia, traffico paralizzato a Levada

Un incidente stradale, fortunatamente non con gravi conseguenze, ha paralizzato per almeno un'ora la Postumia a Ponte di Piave, non distante dal semaforo di Levada. Il sinistro, avvenuto alle 18, ha coinvolto un'auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato disarcionato dal mezzo ed è stato scaraventato violentemente sull'asfalto. Per soccorrere il centauro sono intervenuti gli infermieri ed i medici del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero che è stato inviato sul posto direttamente dalla centrale operativa del Ca' Foncello. Lo stesso mezzo, quando il ferito è stato stabilizzato, lo ha trasferito al pronto soccorso del nosocomio trevigiano. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenute le forze dell'ordine. Il traffico nella zona è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia, con lunghe code che si sono formate lungo la Postumia.