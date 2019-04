Schianto frontale tra auto lungo la Postumia: due donne finiscono all'ospedale

Terribile schianto tra una berlina ed una station-wagon quello avvenuto sabato mattina, verso le ore 7, in località Levada di Ponte di Piave. Le due auto stavano difatti percorrendo via Postumia quando si sono improvvisamente scontrate frontalmente per motivi ancora da chiarire. L'impatto è stato violentissimo, tanto che entrambi i mezzi hanno subito danni ingenti provocando il ferimento delle due conducenti. Ad avere la peggio la donna alla guida della station-wagon nera, che ha terminato la sua corsa in un profondo fossato a bordo strada, che è stata a lungo soccorsa sul posto dal Suem 118 e dai vigili del fuoco di Motta di Livenza per poi essere trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, mentre la seconda ferita è stata poi ricoverata presso il nosocomio di Oderzo. Sul posto, per i rilievi di rito, anche le forze dell'ordine.