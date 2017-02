Incidente stradale a Longarone: violento scontro tra due auto nella notte

TREVISO Tragedia sfiorata sabato sera a Longarone dove, a causa del maltempo, due macchine di grossa cilindrata si sono scontrate tra loro in un impatto violentissimo. Le vetture coinvolte nell'incidente sono due Bmw di colore metallizzato, scontratesi in località Roggia alle 19.10 di sabato sera.

L'incidente ha bloccato la circolazione stradale per diversi minuti dal momento che le due auto, scontrandosi, avevano ostruito entrambe le corsie di scorrimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Pieve di Cadore con 5 unità e un'autopompa. Insieme a loro c'erano anche i volontari di Longarone con 6 unità ed un'altra autopompa oltre al personale del Suem, dei Carabinieri e al personale dell'ANAS per la pulizia della strada. L'incidente ha causato un ferito e l'interruzione temporanea della viabilità stradale. I soccorritori sono stati impegnati per tutta la notte nelle operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente.