Esce di strada con lo scooter, muore vicentino di 35 anni

Tragedia della strada nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo l'una, a Loria lungo la rotatoria all'incrocio tra via Bassanese e via Pergolesi. Un uomo di 35 anni, R.A., di Rossano Veneto (Vicenza) ha perso il controllo del suo scooter ed è finito fuori strada. Troppo gravi le lesioni riportate dall'uomo, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Le indagini sulla tragedia sono affidate alla polizia stradale che ha svolto sul posto gli accertamenti del caso. Sarebbe per ora da escludere il coinvolgimento di un altro veicolo nello schianto che è costato la vita al 35enne.