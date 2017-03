Terribile incidente stradale a Mansuè: tre persone ferite in uno schianto tra auto

MANSUE' Traffico in tilt, sabato sera, sulla strada provinciale che collega i comuni di Oderzo e Mansuè. Tre vetture, intorno alle ore 19.30, si sono scontrate tra loro in un violentissimo frontale che ha bloccato entrambi i sensi di marcia, creando non pochi disagi alla circolazione.

Per ragioni ancora in corso di accertamento una station wagon di colore grigio scuro, una Golf di colore nero e una Ford Focus sono rimaste coinvolte in un incidente che poteva avere conseguenze a dir poco tragiche. Spaventosa la scena che i primi soccorritori si sono trovati davanti agli occhi, una volta giunti sul luogo dell'incidente. Secondo alcune testimonianze, la Golf avrebbe azzardato un sorpasso ad alta velocità sulla provinciale, non accorgendosi però che nel senso opposto stava sopraggiungendo un'altra vettura. Il guidatore avrebbe cercato di rientrare per evitare l'impatto ma reinserendosi avrebbe spinto la Focus, capovolgendola lateralmente di 365° sul fosso della corsia opposta. Stessa sorte è capitata alla station wagon di colore scuro nel tentativo di evitare l'impatto. Entrambe le macchine sono finite nel fossato, mentre la Golf è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata con la parte anteriore completamente distrutta. Per fortuna nessuno ha perso la vita nell'incidente. Tre persone sono però rimaste ferite, due di loro in modo grave, e sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso. La provinciale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Le tre persone coinvolte nell'incidente sono B.V. un uomo di 59 anni originario di Montebelluna, B.A. un giovane di 37 anni, originario di Mansuè e L.L. una ragazza di 32 anni, alla guida della Focus. Sul posto, oltre agli uomini del Suem118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e la Polstrada per i rilievi del caso.