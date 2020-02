Scontro tra auto e trattore, apprensione per una bombola gpl

Incidente nella mattinata di oggi, venerdì, a Mansuè in via Gai. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, è stato un trattore e un'auto. Sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza che hanno avuto il delicato compito di mettere in sicurezza la bombola gpl con cui era alimentata l'utilitaria. Intervenuti in via Gai anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi del caso. Illesi i due conducenti dei mezzi: non è stato necessario l'intervento dei medici del Suem 118.