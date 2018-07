Escono di strada con il camper: i pompieri e il Suem soccorrono due persone ferite

MANSUE' Ennesimo incidente nella Marca nella giornata di sabato, precisamente in via Oderzo a Mansuè. Questa volta ad avere la peggio sono stati i due occupanti di un camper bianco che, per motivi ancora poco chiari, ha improvvisamente sbandato finendo riverso su un lato in un fossato a bordo strada. I due sono così rimasti feriti e sono stati poi soccorsi dal Suem 118 e dai vigili del fuoco di Motta di Livenza che hanno poi messo in sicurezza l'intera area.