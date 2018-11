Auto fuori strada: mezzo distrutto, un ferito incastrato dalle lamiere

Non ha fortunatamente causato conseguenza gravi l'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, verso le 17.30, a Mareno di Piave, in via Mantese. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo fuori strada. La persona alla guida del mezzo, ferita in modo non grave, è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e un'ambulanza del Suem 118.