Schiacciato sulla rotatoria dalle ruote di un camion, muore ciclista

Tragedia della strada nella prima mattinata di oggi, giovedì, alle 9.15 circa, a Mareno di Piave, lungo la strada principale, via Conti Agosti, all'altezza della rotatoria all'incrocio con via Ungaresca nord. Un uomo di circa 63 anni, P.I., di Vazzola, in sella alla sua bicicletta, è finito sotto le ruote di un camion Volvo che stava seguendo: il mezzo pesante, curvando, ha travolto il malcapitato, uccidendolo. Sul posto sono giunti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. Il personale medico non ha potuto far nulla per salvare la vita all'uomo, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. A svolgere i rilievi del caso la polizia locale di Conegliano. Interenuti anche i vigili del fuoco di Conegliano. L'autista è rimasto a lungo sotto choc.

