Auto fuori strada a Mareno di Piave, un ferito

MARENO DI PIAVE Non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi l'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica, poco dopo le 22, a Mareno di Piave in via Campagnola. Un 20enne ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco. Sul posto intervenuta un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso: l'uomo alla guida è rimasto incolume e non è stato necessario il ricovero in ospedale.