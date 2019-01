Auto esce improvvisamente di strada: tre persone finiscono all'ospedale

Domenica da dimenticare per tre persone a bordo di un'auto finita improvvisamente fuori strada lungo via Morer delle Anime a Mareno di Piave, verso le 17.15. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma l'impatto è stato sicuramente violento, tanto che tutti e tre gli occupanti dell'autovettura coinvolta sono stati subito medicati sul posto dal Suem 118 e poi trasportati in ospedale per accertamenti. Per mettere in sicurezza i luoghi sono poi intervenuti i vigili del fuoco, mentre per i rilievi di legge le forze dell'ordine.