Schianto frontale a Mareno di Piave, due feriti

E' di due feriti, fortunatamente entrambi non gravi e non in pericolo di vita, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 di stamani, mercoledì, in via Ungaresca sud a Mareno di Piave. A scontrarsi frontalmente due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, le ambulanze del Suem 118 e i carabinieri. Si sono verificati lievi rallentamenti al traffico. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 8. Gli automobilisti coinvolti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per essere sottoposti agli accertamenti del caso.