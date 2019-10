Tremendo schianto nella notte contro un muretto: feriti gravemente tre ventenni

Spaventoso incidente stradale martedì sera poco prima di mezzanotte a Masango, frazione di Campo San Martino, in via Venezia, dove all’altezza dell’armeria Finco una Nissan Micra con a bordo tre giovani è finita fuori strada abbattendo un semaforo.

Tre in ospedale

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione la guidatrice avrebbe perso il controllo dell’utilitaria carambolando contro un muretto dove si è fermata la corsa del veicolo che è rimasto completamente danneggiato nella parte anteriore. Al volante c’era G.M., 25enne residente a Riese Pio X, che è stata ricoverata in ospedale con 30 giorni di prognosi per vari traumi alla schiena e la frattura al terzo metacarpale della mano sinistra. I due passeggeri, un 22enne di Cittadella e un altro ragazzo coetaneo di Riese Pio X, sono rimasti seriamente feriti. Il primo è stato trasportato in pronto soccorso a Cittadella, il secondo a Padova: entrambi sono in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. I rilievi dei militari sono proseguiti fino a notte fonda per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. La guidatrice è stata sottoposto a esami tossicologici che nei prossimi giorni daranno il loro esito per capire quale fosse la condizione psicofisica al momento dello schianto.