Malore alla guida, finisce con il camion fuori strada

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì, lungo via Schiavonesca Marosticana, a Maser. Un camion, con alla guida P.D., un 77enne di Crocetta del Montello, è finito fuori strada, finendo la sua corsa in un fossato prospicente la strada. A provocare lo schianto è stato, con ogni probabilità, un malore improvviso da cui è stato colpito l'anziano autotrasportatore mentre si trovava al volante del mezzo. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna, i carabinieri e un'ambulanza del Suem 118 che ha soccorso l'uomo, trasportandolo al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna, per essere medicato dalle ferite riportate. le sue condizioni non sono gravi. Il traffico lungo l'arteria ha ovviamente un notevole congestionamento a causa dell'incidente, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.