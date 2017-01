Scontro tra due auto a Maser, due feriti: automobilista abbagliato dal sole

MASER E' di due feriti, fortunatamente entrambi non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 a Maser, all'incrocio tra via Rizzi e via Venezia. A scontrarsi frontalmente una Fiat Panda e una Toyota station wagon. L'utilitaria, in seguito allo schianto, è finita per capovolgersi in un fossato. Il traffico è stato immediatamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso da parte del Suem118: i medici sono intervenuti sul posto con l'elicottero del Suem 118 che si è alzato dal Ca' Foncello di Treviso e con un'ambulanza. Intervenuti anche i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti a causare l'incidente sarebbe stato il sole che avrebbe abbagliato uno dei due automobilisti.