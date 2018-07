Incidente all'alba: prende un cordolo a bordo strada e si cappotta con l'auto

MASERADA SUL PIAVE Un'alba da dimenticare quella per l'autista dell'utilitaria di colore grigio che sabato verso le ore 6 si è capottata lungo via Aquileia a Maserada sul Piave. Secondo infatti una prima ricostruzione, l'auto avrebbe improvvisamente urtato un cordolo in cemento a bordo strada, fatto che avrebbe reso ingovernabile il mezzo finito poi a 'testa in giù' sul lato della carreggiata. Lo schianto, del tutto autonomo, ha portato poi la persona alla guida a rimanere ferita, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e aiutare il Suem 118 nel primo soccorso prima del trasporto della vittima del sinistro all'ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito.