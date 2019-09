Camion esce di strada e piomba nel giardino di un'abitazione

Poteva avere conseguenze ben peggiori l'incidente stradale avvenuto, poco dopo le 11 di oggi a Maserada sul Piave in via Molinetto. Un camion, guidato da un autotrasportatore bulgaro di 50 anni, è improvvisamente uscito di strada ed è piombato nel giardino privato di un'abitazione, dopo averne divelto la recinzione. A causare l'incidente forte un improvviso malore dello straniero che ha riportato una lieve ferita ad un braccio ed è stato affidato alle cure degli infermieri del Suem 118: per lui è scattato il ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. In via Molinetto sono giunti anche i vigili del fuoco. I danni causati dal mezzo pesante, la cui corsa è terminata contro un albero, sono stati senza dubbio ingenti.