Scontro frontale tra due auto, un ferito trasportato al Ca' Foncello

Non ha fortunatamente avuto conseguenze tragiche un incidente stradale avvenuto poco prima delle 12 a Candelù di Maserada sul Piave, in via Cesare Battisti. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, due auto: una Polo guidata da un 20enne e una Opel guidata da un anziano. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, un 79enne residente nella zona, D.D.B.: la sua auto, nell'impatto con l'altra vettura coinvolta nel sinistro, ha finito la sua corsa in un fossato. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, un'ambulanza e l'elicottero del Suem 118. L'anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: le su condizioni non sono fortunatamente preoccupanti. A svolgere i rilievi dell'incidente sono stati i carabinieri della stazione di Maserada sul Piave.

