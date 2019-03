Scontro trattore-auto a Candelù, grave un 79enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, martedì, alle 16.20 a Candelù di Maserada sul Piave tra via Brigata Caserta, all'angolo con via della Battaglia. Si tratta di una stradina di campagna, uno sterrato, da cui è fuoriuscito un 79enne al volante di un trattorino agricolo. Per un'auto che stava procedendo sulla strada principale, una Volkswagen Touran, l'impatto è stato inevitabile. Il mezzo guidato da un 45enne di Vedelago, ha travolto il trattorino. L'impatto è stato molto violento. L'anziano, del posto, ha avuto la peggio ed è stato trasportato dal Suem 118 in elicottero, al Ca' Foncello di Treviso. Illeso sia l'automobilista che le sue due figlie di 11 e 13 anni che è stata portata in pronto soccorso solo per alcuni dolori ad un ginocchio.