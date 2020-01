Travolta da un'auto mentre va al mercato, gravissima in ospedale

Grave incidente nella mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 8.20, lungo via Caccianiga a Maserada sul Piave, proprio di fronte al municipio. Una donna di 81 anni, M.B. è stata travolta da una Renault Scenic, condotta da un 45enne di Villorba, mentre stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali. L'anziana ha riportato alcune lesioni importanti, al bacino e al capo, con ferite al volto ed un forte trauma cranico che aveva inizialmente fatto temere il peggio: la donna, soccorsa dagli infermieri del Suem 118 e trasportata in ambulanza, d'urgenza, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è ricoverata in prognosi riservata presso il nosocomio trevigiano.

Per svolgere i rilievi dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Maserada sul Piave che hanno raccolto alcune testimonianze e la versione dell'automobilista che ha investito la pensionata, un 45enne di Villorba. L'uomo, al volante di una Renault Scenic, si è reso conto solo all'ultimo istante che lungo il percorso zebrato c'era la donna: si ipotizza che ad ingannarlo potrebbe essere stato il sole, definito come radente e abbagliante, o una distrazione. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato con molta chiarezza come la pensionata abbia attraversato la strada dopo essersi sincerata che non vi fossero auto in arrivo. L'automobilista stava percorrendo via Caccianiga, da Villorba in direzione Ponte di Piave, mentre l'anziana stava attraversando la strada da sinistra verso destra, rispetto alla marcia del veicolo. Il conducente del mezzo è risultato negativo all'alcooltest.