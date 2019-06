Scontro tra camion e un'auto, gravissima una 55enne

Grave incidente poco dopo le 14.30 a Maserada sul Piave, in via Piave. A scontrarsi un camion che stava trasportando una piccola ruspa e un'auto, una Opel Corsa, che è uscita strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, un'ambulanza del Suem 118 oltre ai carabinieri che hanno svolto sul posto i rilievi del caso.

L'incidente è accaduto sulla strada provinciale 92 in località Salettuol, all'incrocio con via Lantini. Una Opel Corsa condotta da una 55enne di Spresiano proveniente da via Lantini si è immessa sulla provinciale in direzione di Cimadolmo. Da quella parte, da Treviso, proveniva invece un mezzo pesante condotto da un 52enne di Mogliano. In seguito all’impatto, avvenuto all’altezza dell’incrocio, la donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Treviso dov’è degente in prognosi riservata. Illeso il conducente del mezzo pesante.