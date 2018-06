Carambola spettacolare tre quattro auto, due feriti

MASERADA SUL PIAVE Ha provocato due feriti, entrambi fortunatamente lievi, lo spettacolare incidente avvenuto alle 8.15 di stamani, mercoledì, a Maserada sul Piave, in via Piave. Coinvolte nello schianto quattro auto, andate semidistrutte. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Treviso. Il traffico in zona è rimasto a lungo paralizzato.