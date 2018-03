Maserada, schianto frontale sulla provinciale: due feriti

MASERADA SUL PIAVE E' di due feriti, un 34enne e una 38enne, entrambi fortunatamente non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 di oggi, giovedì, a Maserada sul Piave, lungo la strada provinciale 92, via Piave e via Europa. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente. Sul posto giunti i vigili del fuoco e il Suem 118. Inevitabili i rallentamenti al traffico.