Masso si stacca dalla montagna e centra in corsa l'auto di un trevigiano

Venerdì 16 agosto, poco dopo le 13.30, in località La Muda (nel Comune di Sedico) un masso di circa 20 centimentri di diametro si è staccato dalla parete rocciosa a causa delle pessime condizioni meteo finendo sull'auto in transito di un trevigiano originario di Riese Pio X.

L'incidente, avvenuto sulla strada regionale "Agordina", poteva avere conseguenze fatali per il guidatore dal momento che il masso è finito proprio contro il finestrino del guidatore mandandolo completamente in frantumi. L'uomo alla guida della Ford Fiesta è F.C di 69 anni. Grandissimo lo spavento quando si è visto piombare il sasso in auto. Con gran sangue freddo però l'uomo è riuscito a tenere l'auto in strada e a chiamare sul posto i soccorsi. Nell'impatto il guidatore ha riportato solo alcune lievi lesioni, curate all'ospedale di Agordo da dove è stato dimesso poche ore più tardi. Ingenti invece i danni riportati dal veicolo. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Falcade.