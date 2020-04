Schianto frontale tra due auto sulla Treviso-mare, un morto

Tragedia della strada nella mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 8.45, lungo la Treviso-mare, tra i Comuni di Meolo e Roncade, poco distante dal distributore di carburante della San Marco Petroli. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, una Ford e una Fiat Punto. Uno dei due automobilisti, un 89enne, ha avuto la peggio ed è morto sul colpo mentre l'altro, al volante della Ford, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco di Sandonà. I rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica dello schianto sono a cura dei carabinieri.

