Tragico schianto tra due auto a Miane, morto un automobilista

MIANE Tragedia della strada in via Talponade a Miane, nel tardo pomeriggio di oggi. A scontarsi frontalmente due auto: ad avere la peggio un uomo, residente della zona, di 57 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna, il Suem118 e i carabinieri di Vittorio Veneto che dovranno chiarire le cause dello scontro. Purtroppo inutili i tentativi di rianimare l'uomo da parte dei medici.