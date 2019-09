Scontro tra pullman della Mom e auto, ferita una 49enne

Incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì, a Miane lungo via Roggia, all'altezza di piazza Risorgimento. Una 49enne al volante di una Nissan Micra si è scontrata frontalmente con un pullman della Mom, dopo aver perso il controllo dell'utilitaria. La donna è stata soccorsa dagli infermieri del Suem 118 e dai vigili del fuoco e quindi portata in ospedale. Inevitabili i disagi al traffico.

Poco dopo le 18 a Montebelluna si sono verificati ben due incidenti, quasi contemporaneamente: lungo la Feltrina all'altezza del ristorante "Grappolo d'oro" e a Pederiva in via Erizzo. In quest'ultimo sinistro una vettura che procedeva in direzione di Crocetta è stato tamponato violentemente da un altro mezzo. A restare ferita è stata una ragazza. Lungo la Feltrina lo scontro tra i due mezzi coinvolti è stato frontale: si trattava di una Ford ka ed una Skoda Octavia wagon. Quest'ultimo automobilista ha riportato lesioni non gravi. Illeso l'altra persona coinvolta. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Montebelluna. Entrambi gli incidenti hanno visto l'intervento di vigili del fuoco e Suem 118.