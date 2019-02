Decide di farla finita lanciandosi con l'auto contro una colonnina del gas: morta una 18enne

Tragico incidente poco dopo le 19 di oggi, venerdì 8 febbraio, in via Spercenigo in località Mignagola di Carbonera. Lungo la strada che porta da Olmi di San Biagio di Callalta a Carbonera, infatti, una piccola utilitaria è improvvisamente uscita violentemente dalla sede stradale nei pressi di una curva, terminando la sua corsa contro un muro dopo aver anche abbattuto una colonnina del gas della ditta Silcart. Nello scontro ha perso la vita una giovane parrucchiera neopatentata di 18 anni, Jessica Dell’Innocenti originaria di Fossalta di Piave e figlia del giostraio morto anni fa a Casale sul Sile dopo esser scappato a seguito di un assalto ad un bancomat della zona. Secondo le prime ricostruzioni pare si tratti di una fuoriuscita di strada volontaria. Poco prima dello schianto, infatti, la ragazza si era allontanata da casa manifestando alla cugina la propria intenzione suicida e perciò, dai primi rilievi effettuati sul posto, è lecito pensare che la giovane abbia poi deciso di lanciarsi a tutta velocità contro la colonnina del gas. Sul posto sono comunque immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Treviso e il Suem 118 che nulla ha potuto fare per salvare la vita della giovane, potendo solo constatarne il decesso avvenuto sul colpo.