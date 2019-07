Auto si schianta e si incendia in autostrada, un morto

Tragedia della strada in serata, poco dopo le 21.30, lungo l'autostrada A27, poco dopo la barriera di Mogliano in direzione di Belluno. Un'auto è finita contro il guard rail al centro della carreggiata e si è incendiata. L'automobilista al volante, un uomo di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Treviso e Mestre, il Suem 118 e la polizia stradale.