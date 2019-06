Tamponamento tra auto in autostrada A27, rallentamenti al traffico

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello che è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 9.30, lungo la direttrice Belluno-Venezia, poco dopo il casello di Treviso sud e non distante dallo svincolo con il Passante di Mestre. A scontrarsi due auto, una Bmw e una Mazda che è stata tamponata dall'automobilista alla guida della berlina tedesca. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze del Suem 118 e agli agenti della polizia stradale di Treviso, anche i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere del veicolo uno degli sfortunati protagonisti dell'incidente, poi trasportato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso. Si sono verificati lievi rallentamenti al traffico. La situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata.