Scontro frontale tra due auto a Campocroce, due feriti

MOGLIANO VENETO E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 17.20 a Campocroce di Mogliano Veneto in via Zero Branco. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale di Mogliano Veneto due auto si sono scontrate frontalmente. Gli automobilisti, incastrati all'interno dei mezzi, sono stati liberati dai vigili del fuoco e soccorsi dai medici del Suem118. Per entrambi è scattato il trasporto al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. La viabilità della zona è rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso.