Auto finisce fuoristrada a Mogliano, un ferito: sul posto i vigili del fuoco

Mattinata di incidenti nella mattinata di oggi, venerdì, nella Marca. Poco dopo le 10 a Mogliano Veneto, in via Bonisiolo, un automobilista ha perso il controllo del mezzo che è finito per capovolgersi nel fossato prospicente alla strada. Il ferito, soccorso e liberato dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco di Treviso, è stato portato in ospedale per le medicazioni del caso. Le sue condizioni non sono gravi.

Sempre in mattinata a Gorgo al Monticano un automobilista si è schiantato contro un platano dopo aver perso il controllo del suo veicolo, forse per un improvviso malore: a restare ferito G.P., un 58enne trasportato dall'elicottero del Suem 118 al Ca' Foncello di Treviso. Anche in questo caso intervenuti i vigili del fuoco.