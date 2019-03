Si schianta contro un camper, motociclista gravissimo

Grave schianto nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 17.30 circa a Mogliano Veneto lungo via delle Azalee. Un uomo, in sella ad una moto Bmw, si è scontrato contro un camper: lo schianto è stato violentissimo ed il centauro, sbalzato dal mezzo, è finito sull'asfalto. Sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza e gli infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Il motociclista si trova attualmente ricoverato presso il nosocomio trevigiano in prognosi riservata: probabilmente solo nella giornata di oggi i medici riusciranno a scioglierla.

A svolgere i rilievi di legge sono stati gli uomini della polizia locale di Mogliano Veneto che hanno effettuato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Secondo quanto è stato accertato il motociclista stava percorrendo via delle Azalee (una strada dritta, senza curvature o ostacoli alla visibilità) quando, improvvisamente, si è trovato di fronte al camper, guidato da un uomo residente nella zona, che stava svoltando verso sinistra per entrare all'interno di un parcheggio. Lo scontro tra la Bmw ed il camper è stato inevitabile: il centauro ha cercato, disperatamente, di frenare ma ogni tentativo di evitare l'impatto è stato del tutto inutile. Il motociclista è rimasto a terra, ferito, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.