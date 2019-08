Travolta da un'auto mentre attraversa il Terraglio, 20enne gravissima

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì, poco dopo le 14.40 a Mogliano Veneto, lungo il Terraglio. Una ragazza moglianese di 20 anni, F.M., è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada, denominata in quel tratto via Marconi. La giovane, sbalzata per una decina di metri, è stata soccorsa dagli infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza ed automedica: la 20enne, trasferita d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso, è ora ricoverata in prognosi riservata. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Mogliano.

Ad investire la 20enne è stata una Ford Focus, guidata da un uomo, che procedeva da Mestre in direzione di Treviso. La giovane ha attraversato la strada lungo le strisce pedonali, da destra verso sinistra rispetto alla marcia del veicolo. L'impatto tra il veicolo e la malcapitata è stato violentissimo.