Schianto all'alba sul Terraglio a Mogliano, due feriti

MOGLIANO VENETO Grave schianto all'alba di oggi, mercoledì, alle 5.45 lungo il Terraglio a Mogliano. A scontarsi frontalmente due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e Mestre, la polizia stradale e gli infermieri del Suem 118 che hanno trasportato in ambulanza al Ca' Foncello di Treviso due persone. Gli automobilisti coinvolti hanno riportato ferite fortunatamente non gravi e non sarebbero in pericolo di vita. Il traffico ha subito solo lievi rallentamenti.