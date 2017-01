Auto finisce in un fossato: due feriti trasportati in pronto soccorso

MONASTIER Grave incidente poco dopo le 19.40 di domenica a Monastier. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada finendo in un fossato d'acqua, alta fortunatamente pochi centimetri. Le due persone a bordo, estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco di Treviso, sono state trasportate dalle ambulanze del Suem118 al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso per gli accertementi del caso. Le loro condizioni non sono gravi.