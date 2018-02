Carambola tra due auto e una moto: tre feriti al Ca' Foncello

MONASTIER E' di tre feriti, nessuno dei quali è fortunatamente grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 12.30 circa a Monastier, lungo via Pellico. A scontrarsi due auto e una moto. Nessuno dei tre coinvolti è fortunatamente in pericolo di vita: tutti sono stati però trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem 118 e la polizia locale.

L'incidente si è verificato in un tratto di curva, verso sinistra, di via Silvio Pellico. Ad innescare lo scontro una Lancia Y guidata da Z.G., 19enne di Roncade, che si è scontrata frontalmente con un motociclista, M.B., 18enne di San Biagio di Callalta. Nell'incidente coinvolta anche la Ford Fiesta guidata da G.F., 23enne, che viaggiava nella stessa direzione del centauro. I tre mezzi sono finiti in un fossato, anche a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia di queste ore. Ad avere la peggio è stato il 18enne che tuttavia non ha perso conoscienza. La strada è rimasta a lungo interdetta al traffico per consentire i soccorsi del Suem, i rilievi della polizia locale e la rimozione dei mezzi incidentati.